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Rallye du 17 mai à Mazangé

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Rallye du 17 mai à Mazangé

La commune de Mazangé accueillera, pour sa troisième édition, le Rallye de la Vallée du Loir organisé par l’Sport Auto Tours dimanche 17 mai. Pour la première fois, l’épreuve s’ouvrira, en plus de la catégorie des véhicules modernes, à la catégorie VHRS, dédiée aux voitures anciennes d’avant 1992. Ces véhicules historiques s’élanceront dès le matin en ouverture sur un circuit de 9,2 kilomètres. Le tracé partira de Mazangé pour rejoindre le plateau, en reprenant une partie du parcours de l’an dernier, mais cette fois dans le sens inverse. «Les pilotes enlèveront leur casque à l’arrivée avant de longer la route du Mans pour revenir au point de départ et effectuer leur deuxième passage», précise François Faré, directeur de course et président de l’association organisatrice.

affiche rallye vallee du loir 2026 002 2Chaque voiture sera équipée d’un boîtier de géolocalisation relié à un satellite afin de suivre sa position en temps réel tout au long de la course. L’organisation se veut entièrement dématérialisée : les consignes aux pilotes seront transmises via une application et toutes les informations centralisées numériquement pour les juges et les organisateurs.

Les parcs automobiles seront accessibles au public afin de permettre aux visiteurs de s’immerger dans l’ambiance et la pression des 80 équipages engagés. Une quarantaine de bénévoles seront mobilisés pour assurer le bon déroulement de l’événement, avec le soutien précieux de la commune de Mazangé et des agriculteurs locaux pour le prêt des bottes de paille.

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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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