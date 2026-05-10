Créée en février 2025, Synergie Vendômoise regroupe déjà 20 entrepreneurs de toute la région vendômoise. «A la base le noyau qui a lancé l’idée d’une nouvelle association à vocation professionnelle était fan des réseaux d’entreprises. C’est réellement important que les entrepreneurs puissent partager entre eux leur expérience, leur réussite comme leur galère finalement !» s’amuse à souligner le président fondateur de l’association, Ugo Reneuve, gérant d’ATR Technologie.

Les membres se rencontrent une fois par mois et les horaires sont à chaque fois différents pour convenir à tous. «Notre but est la bienveillance. Accueillir les adhérents qui ont à la fois les compétences dans leur domaine mais également des valeurs à transmettre. Nous pouvons également accueillir les personnes désireuses de monter son entreprise, ils trouveront au sein de l’association tous les conseils nécessaires, comptable, banque ou conseillers professionnels.» poursuit le président.

En un an Synergie vendômoise a déjà organisé pour ses membres, plusieurs sorties pour visiter par exemple la société Le Triangle à Morée ou l’ESAT de Lunay. « Nous nous tenons au courant des activités locales, culturelles comme professionnelles. Le fait de nous côtoyer régulièrement, des liens se forment, et nous ferons travailler ou conseillerons quelqu’un que l’on connaÏt ». Avec une adhésion annuelle de 85€ seulement qui permet surtout d’organiser la soirée de fin d’année, l’idée est de ne pas freiner les entrepreneurs naissant par une cotisation trop importante. Synergie Vendômoise porte bien son nom finalement, un écosystème vivant d’entrepreneurs locaux engagés qui grandissent ensemble à l’image de leur slogan «la force du collectif pour entreprendre autrement ici et ensemble».