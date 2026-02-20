Des milliers de 2CV à Villiers

La 31e Rencontre nationale des 2CV Clubs de France se tiendra du 13 au 17 mai au plan d’eau de Villiers-sur-Loir. Ce grand rassemblement de milliers de ces voitures, véhicules emblématiques de l’après-guerre, sera unique pour le Vendômois.

Sous l’égide de l’Association des 2CV Clubs de France, cette rencontre, organisée par l’association Deuch’Mil26 en Vendômois, créée spécialement pour ce rassemblement, devrait donc réunir sur place plus de 3 000 2CV et, au minimum, 6 000 participants, auxquels il faut ajouter les nombreux visiteurs vendômois attendus pour admirer toutes ces belles carrosseries.

Sur 30 hectares autour du plan d’eau, afin d’y loger toutes les voitures et les participants, au sein d’un village d’exposants et de partenaires avec un pôle restauration, plusieurs animations rythmeront ces cinq jours de fête, sous barnum ou en plein air : concerts, spectacles, trains à vapeur miniatures avec l’association Circuit Vapeur Denis Papin, ainsi qu’une tombola permettant de gagner une 2CV entièrement rénovée. Le château de Vendôme devrait également accueillir, dans ses jardins, le musée éphémère de la 2CV.

Nous aurons l’occasion de revenir plus en détails sur cette manifestation d’ampleur, mais vous pouvez d’ores et déjà retenir les dates !