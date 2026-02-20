Économie et sociétéAnimations et salons

Des milliers de 2CV à Villiers

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 12 heures
51 Temps de lecture 1 minute
affichedeuchmil26 2 1

La 31e Rencontre nationale des 2CV Clubs de France se tiendra du 13 au 17 mai au plan d’eau de Villiers-sur-Loir. Ce grand rassemblement de milliers de ces voitures, véhicules emblématiques de l’après-guerre, sera unique pour le Vendômois.

Sous l’égide de l’Association des 2CV Clubs de France, cette rencontre, organisée par l’association Deuch’Mil26 en Vendômois, créée spécialement pour ce rassemblement, devrait donc réunir sur place plus de 3 000 2CV et, au affichedeuchmil26 1 1 minimum, 6 000 participants, auxquels il faut ajouter les nombreux visiteurs vendômois attendus pour admirer toutes ces belles carrosseries.

Sur 30 hectares autour du plan d’eau, afin d’y loger toutes les voitures et les participants, au sein d’un village d’exposants et de partenaires avec un pôle restauration, plusieurs animations rythmeront ces cinq jours de fête, sous barnum ou en plein air : concerts, spectacles, trains à vapeur miniatures avec l’association Circuit Vapeur Denis Papin, ainsi qu’une tombola permettant de gagner une 2CV entièrement rénovée. Le château de Vendôme devrait également accueillir, dans ses jardins, le musée éphémère de la 2CV.

Nous aurons l’occasion de revenir plus en détails sur cette manifestation d’ampleur, mais vous pouvez d’ores et déjà retenir les dates !

Du 13 au 17 mai – 31e Rencontre nationale des 2CV Clubs de France au plan d’eau de Villiers-sur-Loir. Pour être bénévole à l’organisation : deuchmil26.benevoles@gmail.com
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 12 heures
51 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

le bureau de guitares au gre du loir et laurent brillard maire de vendome 1 1

AG des Guitares au Gré du Loir

il y a 14 heures
unc 1 1

UNC et FNACA réunis

il y a 2 jours
affiche forum job dete 1 1

Forum jobs d’été et alternance

il y a 3 jours
kiosque ayu bois de loratoire 1 1

Kiosque inauguré

il y a 3 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page