Vendôme Chauffage a déménagé

Depuis avril, Vendôme Chauffage, situé à l’origine dans ses locaux à Pezou, vient de déménager à Vendôme dans un premier temps dans l’entreprise Isoscop en zone d’activité sud de Vendôme avant d’ici la fin de l’année d’intégrer un nouveau bâtiment. Avec son show room déplacé, vous aurez l’occasion de pouvoir choisir vos poêles à bois ou granulés ou simplement étudier des solutions de photovoltaïque autonome avec les techniciens. Se déplaçant dans un rayon de 50km pour vos projets qu’ils soient sanitaires ou de chauffage, l’équipe de 8 plombiers assure également autant l’entretien que la maintenance sous forme de contrat annuel ou ponctuel de vos installations.