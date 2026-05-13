Cloyes Art & Tattoo Fest revient… en plus grand !

Après une première édition riche en émotions, Cloyes Art & Tattoo Fest fait son retour en juin 2026 dans un format encore plus ambitieux.

45 tatoueurs et tatoueuses seront accueillis à l’Espace socio-culturel, avec des animations en intérieur et en extérieur, ainsi qu’un espace restauration pour profiter pleinement du week-end.

Mais ce n’est pas tout…

Cette deuxième édition marquera aussi un moment fort : nous aurons l’immense plaisir d’accueillir le musée du Tatouage de William Robinson au Prieuré d’Yron, il y exposera une partie de la plus grande collection existante sur l’art du tatouage ainsi que l’acteur Guillaume Briat de la série culte Kaamelott !!

Deux lieux, deux ambiances, un seul esprit : celui de la créativité, du partage et de la passion.

Cloyes Art & Tattoo Fest, c’est un événement tout public, festif et bienveillant, où le tatouage reste au cœur, mais où l’art sous toutes ses formes est célébré. Que vous soyez passionnés, curieux ou simplement en quête de découvertes, vous y avez toute votre place.

Inauguration de l’exposition au prieuré d’Yron vendredi 5 juin 2026 à 16H

Ouverture de la convention à l’espace socioculturel samedi 6 décembre à 11h

L’accès à la convention de tatouage, ses animations et les shows sont payants (https://www.billetweb.fr/cloyes-art-tattoo-fest&src=agenda) et l’accès à l’exposition au prieuré est gratuit.

Du 5 au 7 juin « Cloyes Art & Tattoo Fest » Route de Montigny à Cloyes-sur-le-Loir

Renseignements et programme complet : https://tattooexpofrance.fr/