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Mer’veilles nature

La photographie animalière et nature connaît un véritable essor, séduisant un public toujours plus large et éveillant de nouvelles vocations. Pour sa  5e édition, à Mer, du 15 au 17 mai, le festival Mer’Veilles Nature célèbre la nature sous toutes ses formes : expositions, projections, conférences, animations gratuites... et cette année : de nouvelles expressions artistiques.

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Mer’veilles nature
Photo Gérard Fauvet

Sous la Halle de Mer, le festival Mer’Veilles Nature invite à nouveau petits et grands, amateurs et professionnels, à un week-end hors du temps, pour une immersion harmonieuse dans un monde d’émerveillement et d’inspiration.

Pendant trois jours, des photographes, des professionnels et des artistes se réunissent pour présenter leur travail et échanger avec le public. De plus, 4 associations naturalistes locales présenteront leurs actions et leurs projets de terrain  : la LPO, la Société Française d’Orchidophilie, la SHN (Société d’Histoire Naturelle de Blois) et la Maison de la Loire de Loir-et-Cher. Les visiteurs peuvent ainsi admirer des expositions, merveille nature 3assister à 12 projections ou conférences gratuites, rencontrer des passionnés, explorer la diversité naturelle et se sensibiliser à la préservation de l’environnement, et aussi se procurer du matériel photo.

Pour cette saison 5, de nouveaux talents viennent enrichir l’aventure aux côtés de figures déjà connues des amateurs, portant à 16 le nombre des photographes, auxquels s’ajoute le collectif La Team Inspirations. Quatre d’entre eux sont de la région Centre-Val de Loire : Gérard Fauvet, Fabrice Guérin, Karine Laurioux et Phil Léger.

Leur diversité promet un voyage unique, des profondeurs marines aux forêts boréales, des grands espaces glacés aux paysages familiers de nos campagnes. Entre regards intimes sur le petit monde et fresques grandioses du lointain, Mer’veilles nature offre mille et une façons de redécouvrir la richesse et la fragilité du vivant.

Le festival met également en lumière des expressions artistiques qui sensibilisent à la nature, autrement que par la photographie ; 3 artistes partageront leurs visions singulières.

Mer’veilles nature  du 15 au 17 mai à la Halle de Mer Entrée gratuite Rens : www.merveillesnature.com  06 12 81 11 25
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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