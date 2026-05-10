Sous la Halle de Mer, le festival Mer’Veilles Nature invite à nouveau petits et grands, amateurs et professionnels, à un week-end hors du temps, pour une immersion harmonieuse dans un monde d’émerveillement et d’inspiration.

Pendant trois jours, des photographes, des professionnels et des artistes se réunissent pour présenter leur travail et échanger avec le public. De plus, 4 associations naturalistes locales présenteront leurs actions et leurs projets de terrain : la LPO, la Société Française d’Orchidophilie, la SHN (Société d’Histoire Naturelle de Blois) et la Maison de la Loire de Loir-et-Cher. Les visiteurs peuvent ainsi admirer des expositions, assister à 12 projections ou conférences gratuites, rencontrer des passionnés, explorer la diversité naturelle et se sensibiliser à la préservation de l’environnement, et aussi se procurer du matériel photo.

Pour cette saison 5, de nouveaux talents viennent enrichir l’aventure aux côtés de figures déjà connues des amateurs, portant à 16 le nombre des photographes, auxquels s’ajoute le collectif La Team Inspirations. Quatre d’entre eux sont de la région Centre-Val de Loire : Gérard Fauvet, Fabrice Guérin, Karine Laurioux et Phil Léger.

Leur diversité promet un voyage unique, des profondeurs marines aux forêts boréales, des grands espaces glacés aux paysages familiers de nos campagnes. Entre regards intimes sur le petit monde et fresques grandioses du lointain, Mer’veilles nature offre mille et une façons de redécouvrir la richesse et la fragilité du vivant.

Le festival met également en lumière des expressions artistiques qui sensibilisent à la nature, autrement que par la photographie ; 3 artistes partageront leurs visions singulières.