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Festival Sequenze

Du 15 au 17 mai, les Moulins de Paillard, à Poncé-sur-Loir (72), accueillent la première édition de Sequenze, un week-end inspiré de quatre siècles de musique.

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Festival Sequenze

Le festival ouvre vendredi soir avec La Folia Ostinata, une création mêlant danse contemporaine et musique baroque. Clavecin, violon et danse s’entrelacent autour des œuvres majeures de Biber et Bach, pour une traversée sensible entre geste chorégraphique et écriture musicale.

Samedi, le violon est à l’honneur : à 17h, La Chaconne du XXe siècle de Bach à Berio, puis à 19h, une œuvre contemporaine de Jin Xue explore de nouvelles formes sonores.

Dimanche, place aux 44 duos pour deux violons de Bartók, précédés d’une création du compositeur émergent Bastien Lapeyre.

Coproduit par La Pelegrina, l’Ensemble Offrandes et les Moulins de Paillard, Sequenze propose un dialogue entre répertoires, époques et disciplines, dans un esprit de création et de décloisonnement artistique.

Rens : www.moulinspaillard.com  ou 06 20 21 49 89

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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