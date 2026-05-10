Festival Sequenze

Le festival ouvre vendredi soir avec La Folia Ostinata, une création mêlant danse contemporaine et musique baroque. Clavecin, violon et danse s’entrelacent autour des œuvres majeures de Biber et Bach, pour une traversée sensible entre geste chorégraphique et écriture musicale.

Samedi, le violon est à l’honneur : à 17h, La Chaconne du XXe siècle de Bach à Berio, puis à 19h, une œuvre contemporaine de Jin Xue explore de nouvelles formes sonores.

Dimanche, place aux 44 duos pour deux violons de Bartók, précédés d’une création du compositeur émergent Bastien Lapeyre.

Coproduit par La Pelegrina, l’Ensemble Offrandes et les Moulins de Paillard, Sequenze propose un dialogue entre répertoires, époques et disciplines, dans un esprit de création et de décloisonnement artistique.