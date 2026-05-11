50 ans pour les JSP de Vendôme

Les pompiers qu’ils soient professionnels ou volontaires ont , pour la plus grande majorité d’entre eux, suivi les sections des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) dans leur jeunesse.

Samedi 16 mai, aux Grands Prés, ils seront tous de la fête avec la venue exceptionnelle des JSP de Gevelsberg. Avec de nombreux bénévoles et en partenariat avec la municipalité, les JSP ont organisé plusieurs actions pour démontrer toute leur vitalité : manœuvres incendie, secours routier ou feu d’espace naturel grandeur nature, exposition des véhicules du musée et d’anciennes photos, ateliers avec extincteurs, challenge pompe à bras,… La composition florale de la pente des petits jardins à l’effigie du blason créé spécialement pour cet anniversaire sera dévoilée en fin de journée avant de terminer par une soirée dansante gratuite à partir de 20h30.