Après onze mois de travaux

Transformer une ancienne tuilerie devenue bâtiment administratif en Cité numérique a constitué un véritable défi pour tous les acteurs de ce projet.

Redéfinir entièrement l’intérieur du bâtiment, de créer un lieu le plus ouvert possible en conservant notamment la belle hauteur sous plafond et définir quatre zones distinctes. Pensée et conçue comme un espace hybride, la Cité du numérique accueille à la fois un centre de formation, des espaces collaboratifs et les sièges de plusieurs entreprises et associations axées autour du numérique. «Elle est une belle illustration de notre ambition pour le département. Permettre à tous les publics de s’approprier les nouveaux usages liés au numérique et en faire un levier d’attractivité, d’innovation et d’expérimentation pour notre territoire. Rendre le numérique accessible à tous en somme» déclarait Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher lors de l’inauguration. En effet, les objectifs affichés sont clairs : promouvoir, sensibiliser, former, renseigner, expérimenter, collaborer sur tous les sujets liés au numérique et à ses usages.