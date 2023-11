«Art’ Broc’», boutique éphémère et collective

«Jusqu’à fin novembre en principe mais on croise les doigts pour jouer les prolongations jusqu’à Noël !» La dizaine d’artistes et de commerçants en brocante ou déco regroupés au sein d’une même boutique se veut optimiste. L’idée est née du départ (programmé) de La Fourmi baladeuse, autre collectif arrivé de Tours pour les mois d’été. «À La Chartre, on ne laisse pas une vitrine baisser le rideau» explique Danièle Cox, ternaysienne, la porteuse du projet dont la boutique permanente se trouve à quelques mètres… «Même pour deux mois seulement, c’est intéressant de proposer une animation dans un lieu en attente, et les gens sont très contents !»

Bijoux en cuir de saumon !

La plupart des membres de ce collectif improvisé sont loir-et-chériens. On y trouve par exemple la céramiste Constance Joliff-Gilquin de Lavardin, village d’où vient aussi Olivier, champion du détournement d’objets ménagers en superbes lampes. Venu de Bonneveau, Alix fabrique d’élégants bijoux en cuir de saumon tandis que Corinne – de Vendôme – présente de fines sculptures alliant le fil de fer et les pierres qu’elle ramasse. On trouve aussi chez Art’ Broc’ de la photo en transfert sur bois naturel (Laurie-Anne Moreau, de Vibraye, vue cet été au château de Courtanvaux), les attrape-rêves de Brigitte, les fripes de Tatiana, de la déco et de la brocante vintage.

De quoi pêcher des idées, déjà, pour Noël.