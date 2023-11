Un déménagement bientôt effectif pour le Secours Populaire

Le Secours Populaire se prépare à déménager dans des nouveaux locaux à côté de la Banque Alimentaire. Un déménagement qui se ferait en deux temps et qui débuterait à la fin de l’année. En attendant, l’association donne rendez-vous aux amateurs de bonnes affaires pour sa grande braderie de Noël le 18 novembre.

Le Comité du secours Populaire de Vendôme fête ses 20 ans d’existence, vingt ans au service des plus démunis. La distribution alimentaire est sa force et devrait être déménagée en fin d’année pour les distributions de Noël vers le nouveau local rue Rabelais à Vendôme. « Il s’en suivra au printemps, le déménagement de tout le reste, objets, meubles et vêtements. Nous organisons donc cette braderie du 18 novembre aux prix exceptionnellement bas pour vendre au maximum et ainsi avoir moins à déménager avec nos bénévoles » souligne Alain Crochard, président du Comité de Vendôme.

D’ailleurs à Vendôme, cette année, l’arrivée de nouveaux bénévoles donne un élan supplémentaire à l’association avec l’organisation de nouvelles manifestations. «Nous allons organiser une collecte au tronc le jour du marché pour financer les protections féminines, qui représentent un véritable coût pour les plus démunies» détaille le président. De nouveaux contacts avec le lycée Ampère récemment ont abouti également avec l’organisation en janvier par des lycéens d’une classe économique et de leur professeur d’une collecte alimentaire à la sortie de certains supermarchés. «Les jeunes sont solidaires et les mettre en situation sociale, c’est leur faire prendre conscience de la réalité». Le Secours Populaire reste une association humanitaire et ne leur parlez pas de compétition avec les autres organisations…. Pas de concurrence sur le terrain de la pauvreté !