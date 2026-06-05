Le moulin en assemblée générale

Rappelant les différentes restaurations, notamment celle qui est intervenue dans les années 80, la présidente devant un parterre de particuliers et d’élus dont Patrick Chauveau, président de l’association des Amis des moulins de Beauce, soulignait surtout le manque d’entretien de cette magnifique bâtisse tout en bois. « Notre association relancée a surtout vocation de le restaurer et pour cela l’animer c’est-à-dire effectuer pendant la saison printanière et estivale des visites et créer des animations autour de ce dernier vestige du monde des meuniers dans la commune ». Son manque d’entretien effectivement a engendré plusieurs dégradations, comme sur la plateforme où reposent les pieds du moulin ainsi que l’escalier qui permet l’accès à l’intérieur.

Pour la mise en sécurité du site, première mission de l’association, l’escalier a concentré toutes les actions depuis 3 ans avec la porte d’entrée. L’achat par la mairie du bois massif de chêne a permis de lancer le chantier avec l’aide précieuse de Résurgence et particulièrement de Patrick Bourdy, vice-président et menuisier au sein de l’association de sauvegarde et de restauration du patrimoine vendômois. « Au printemps prochain, il devrait être réinstallé et ainsi par petits groupes pouvoir faire visiter une dizaine de personnes maximum » poursuit la présidente. En attendant ces visites, vous pouvez rejoindre l’association ou participer à leur Fête de l’Automne le 13 septembre.