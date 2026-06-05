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La Chartre-sur-le-Loir, une place baptisée le 12 juin

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La Chartre-sur-le-Loir, une place baptisée le 12 juin

La municipalité de La Chartre rend hommage aux peintres et céramistes Jeanne-Noëlle et Michel Boillot vendredi 12 juin à 11 h en donnant leur nom à la nouvelle placette, rue Saint-Nicolas, qui permet d’accéder à la passerelle sur le bras urbain du Loir.

Le petit parking en vis-à-vis sur la rive droite porte déjà le nom de Micheline Masse, peintre chartraine disparue en 2017.

Michel Boillot qui a perdu son épouse en 2020 sera entouré le 12 juin de ses quatre enfants dont Marie-Liesse Bertre-Flandrin, devenue peintre elle aussi. Il avait réalisé la plaque destinée à cette place lors d’un de ses derniers fours en 2023.

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