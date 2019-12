Au contact de toute la population

Après deux ans d’existence, le Groupe de Prévention et de Contact (GPC) de la gendarmerie de Vendôme est à l’heure des bilans. Un résultat positif puisque le GPC a déjà visité 106 communes sur les 127 de l’arrondissement et réalisé plus de 900 contacts.

«A notre époque et c’est anormal, les gens malhonnêtes n’ont absolument pas peur du gendarme. Quant aux gens honnêtes, ils se méfient de nous. On ne voit que le côté répressif de notre métier et beaucoup moins la prévention» indique Patrick Deletang, réserviste de gendarmerie (après 30 ans d’active).

Pour y pallier, une journée par semaine, deux gendarmes du GPC sillonnent donc la campagne Vendômoise. «Le groupe créé en décembre 2017, a pour vocation de resserrer les liens entre la gendarmerie et la population. Il est composé d’un actif et d’un réserviste, toujours les mêmes pour rencontrer commerçants, artisans, agriculteurs, associations, élus, etc. Toute la population en somme» détaille Philippe Nebout, adjudant de gendarmerie et responsable du GPC de Vendôme.

Ces gendarmes ont ainsi parcouru plus de 5000 km en 2 ans pour montrer une autre image de la gendarmerie, «écouter et conseiller les citoyens quelque soit leur milieu social et professionnel» poursuit le militaire.

Libéré de toute contrainte horaire ou d’astreinte opérationnelle, le GPC pendant cette journée est totalement détaché au contact avec la population. Souvent à pied, c’est même un moment privilégié, une porte d’entrée pour poser toutes sortes de questions, évaluer la sécurité des exploitations ou des commerces. «Le but est de rétablir du lien entre les forces de sécurité et la population. La confiance est importante, chaque question posée aura sa réponse. Nous laissons une carte avec toutes nos coordonnées, notamment une boîte mail dédiée où chacun peut nous contacter. Tous ces dossiers sont suivis et auront leurs réponses» explique Philippe Nebout.

Rétablir ce sentiment de sécurité et offrir un véritable service au public, une noble action, mission exclusive du GPC. N’hésitez pas !

gpc-vendome@gendarmerie.interieur.gouv.fr

ou Cpc-vendome@gendarmerie.intérieur.gouv.fr

Le Petit Vendômois