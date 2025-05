B2C souffle sa première bougie !

Le Garage B2C de Naveil célèbre avec fierté son premier anniversaire.

Depuis son ouverture le 2 avril 2024, Benjamin Brière et Clément Halair, ses dirigeants, ont su allier expertise, professionnalisme et convivialité pour satisfaire leurs clients. Spécialisé dans l’entretien, la réparation, l’achat et la vente de véhicules, le garage B2C a récemment élargi ses services en s’occupant également des camping-cars, concrétisant un projet bien pensé et répondant à une demande toujours plus importante.

Clément et Benjamin, mettent un point d’honneur à offrir un service sur mesure, adapté aux besoins de chaque client. En cette première année d’existence, le Garage B2C fait l’unanimité auprès des Naveillois, qui peuvent désormais compter sur un service de proximité et d’une fiabilité déjà reconnue. Grâce à une approche dynamique et attentive, le garage se projette sereinement vers l’avenir, avec des projets toujours plus ambitieux pour offrir le meilleur des services automobile et camping-car.