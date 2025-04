Bientôt «Vendôme à vélo»

L’Union Sportive Vendômoise – Union d’Associations regorge d’idées pour l’organisation de Vendôme à vélo 2025, les 14 et 15 juin.

Le village des exposants prend ses quartiers parvis Rochambeau au cœur de la ville pour cette 4e édition : vendeurs de vélos, collectionneurs, produits locaux, manège écolo et jeux de billes… autant de raisons de passer pour faire ses emplettes et prendre un verre.

Le programme des festivités sera encore dense avec le samedi une randonnée gourmande vers Villiers et Azé et une randonnée découverte dans la vallée du Loir, sans oublier le défilé déjanté, ce défilé des associations avec musique et bulles…

Quant au dimanche, il est déjà prévu une randonnée vélo/route/gravel où l’on empruntera le parcours de la véloroute le Loir à vélo avec également une randonnée support du challenge régional «souvenir Pierre Cazalières» et «concentration Louis Jeffredo». Ce même dimanche, un concert de Daqson et le Cyclo spectacle : une randonnée à vélo ponctuée de mini pièces de théâtre à Saint-Ouen et Vendôme – poupette-et-cie.fr

Rien ne change dans l’esprit du comité d’organisation de l’Union Sportive Vendômoise-Union d’Associations, le vélo reste un beau moyen pour passer du bon temps ensemble et voyager.

Commencez à gonfler vos pneus !! et inscrivez-vous dès à présent.