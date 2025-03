Bien plus que des Espaces verts

La Direction de l’Environnement et des Espaces Verts (DEEV) de la ville de Vendôme rassemble trois services, la production florale, le fleurissement de nos massifs et la propreté de la commune. Dirigée par Thierry Aubry depuis presque deux ans après le départ à la retraite de Christophe Candat, la DEEV rassemble un grand nombre de compétences humaines et matérielles, toujours au service de la population vendômoise et de la valorisation de la ville aux quatre fleurs depuis 1986, en soulignant notamment le riche patrimoine.

Pour entretenir et fleurir les quelque 100 ha de bois et massifs de Vendôme, vraie bouffée d’oxygène dans la ville, ainsi que maintenir les rues propres, la DEEV est sur le terrain quotidiennement, week-end compris lorsque la saison de la production florale approche comme ces jours-ci.

Vendôme a cette particularité d’être séparé par plusieurs bras entourant des îles le long de cet escarpement rocheux. «L’ambiance de ville-jardin tient en grande partie au choix des espèces végétales à implanter qui doit éviter d’en compromettre l’harmonie. Nous travaillons donc avec une palette végétale réadaptée au fil du temps qui nous permet cet ajustement tout en ayant en tête la protection de la biodiversité et la résilience des plantes pour des étés plus secs dorénavant» explique Thierry Aubry.

Tout en s’adaptant au contexte global des baisses budgétaires et de l’augmentation des surfaces à entretenir sans oublier l’interdiction salutaire des produits phytosanitaires ou le respect de la biodiversité comme pour les périodes de nidification, la DEEV est en permanence sur le fil du rasoir pour offrir un service de qualité tant attendu de la population. «Tous les fleurissements printaniers, estivaux ou automnaux sont prévus un an à l’avance, car on comprend bien que si l’on désire un jardin en avril-mai, cela se prépare en amont» détaille Denis Chéramy, responsable des Espaces verts de la ville. Tous ces massifs, que l’on a plaisir à admirer à Vendôme, sont imaginés par les jardiniers en collaboration avec la production en serre. «Je récupère toutes ces envies sur les quelque 70 massifs, je les analyse avec mon équipe et nous mettons en œuvre leur production aux serres municipales, soit 50 000 plantes annuelles, mises en place seulement en six semaines du 15 mai à la fin juin par cycle de 15 jours» précise Stéphane Ramogé, responsable de la production.

À toutes ces actions, se rajoutent le paillage, la taille et la tonte. «Un métier où il faut en permanence se projeter, car on travaille de la matière vivante. Il faut planifier malgré les aléas climatiques, et organiser l’entretien du matériel en amont de son utilisation et les formations des équipes à de nouvelles pratiques» poursuit Denis Chéramy. D’ailleurs le chantier le long du Loir au niveau du Minotaure a pris du retard sur le planning compte tenu des pluies incessantes. Un projet de restauration où il a fallu abattre les peupliers malades mais remplacés immédiatement par d’autres essences, des saules et aulnes glutineux. «Ce nouveau lieu de promenade va être ponctué par non plus une allée droite, mais un sentier sinueux, un projet dessiné par Hugues Aufranc, notre architecte paysager» précise Thierry Aubry. Les services de la ville s’occupent aussi des aires de jeux et des cours des écoles avec prochainement tout un programme pour les transformer et végétaliser celles-ci. Même si la DEEV intervient principalement à Vendôme, elle a en charge, en plus, du manoir de la Possonière à Couture/Loir et de la base nautique de Villiers-sur-le-Loir. Les 45 employés de la DEEV ne s’ennuient jamais !