AG et conférence pour le Château de Meslay

L’assemblée générale des amis du château de Meslay se tiendra samedi 29 mars dans les greniers de l’abbaye à Vendôme où il sera fait un bilan de ses nombreuses actions de l’année dernière, et des projets 2025. Les travaux prévus au château de Meslay cette année seront bien entendu présentés. Une conférence complètera la séance.

Lors de cette conférence, Rodolphe Trouilleux évoquera la vie d’un célèbre caricaturiste du XIXe siècle Jean Pierre Dantan dont quelques œuvres sont présentes à Meslay.

Rodolphe Trouilleux, flâneur parisien et historien a publié «Paris secret et insolite» réédité et enrichi qui a rencontré auprès du public un énorme succès. Il a aussi publié de nombreux livres sur Paris, le Palais-Royal, Montmartre, la vie de Philippe de Vendôme (1656-1727)… et coécrit divers spectacles.

Sa conférence «D’Honoré Daumier à Jean-Pierre Dantan, ou l’art de la caricature» traitera des caricatures de Jean-Pierre Dantan, portraits charge en plâtre d’ artistes du théâtre, des lettres et de la musique. Il connut un grand succès public avec son fameux «musée» personnel très particulier, rassemblant l’essentiel de sa production. Au cours de cette conférence seront dévoilées la vie et l’œuvre de cet artiste original, proche d’Hippolyte de la Porte.

Un moment de convivialité suivra autour du conférencier.