Bientôt Papilles en fête

En mai, les Jeunes Agriculteurs du Loir-et-Cher (JA41) organise leur évènement Papilles en fête en investissant cette année la ville de Cheverny sur la place de l’église. Une bonne façon de faire (re)découvrir les produits locaux avec en plus des stands, plusieurs animations afin que chacun puissent se rapprocher de son terroir comme « de la Fourche à l’assiette » permettant de faire le lien entre agriculture et consommateurs. Pendant deux jours les 17 et 18 mai, le patrimoine alimentaire riche du Loir et Cher sera donc mis à l’honneur et les producteurs, fiers de leur agriculture, présenteront au travers d’un marché leurs produits locaux mais également des baptêmes de tracteurs, une mini-ferme ou un repas gastronomique en partenariat avec Stéphane Bureau, chef du restaurant La Botte d’Asperge à Contres.

Papilles en Fête. Samedi 17 mai et dimanche 18 mai – 10h-18h, Place de l’église à Cheverny