C’est où qu’il faut cliquer ?

Comment faire pour arriver là? J’ai réussi tout à l’heure mais je ne sais plus où cliquer? Peut-on avoir confiance dans ce site? Voilà quelques-uns des commentaires entendus par Cécile Gabilleau qui, depuis janvier 2025, anime les ateliers gratuits contre l’illectronisme du CRIA 41 Nord * au fil des permanences hebdomadaires tenues à Oucques, Fréteval, Droué et Montoire.

Réussir à être autonome face à l’écran

Ce qui s’apparente à un réflexe pour les jeunes relève du parcours du combattant pour les seniors perdus face à l’écran d’ordinateur alors que les démarches dématérialisées s’imposent au quotidien. “Il ne s’agit pas de cours d’informatique mais d’ateliers collectifs conduits au maximum avec cinq personnes pour répondre aux besoins exprimés. Ici, pour apprendre comment renouveler une carte d’identité, remplir un dossier administratif, là pour savoir réserver un billet de train ou encore envoyer des photos aux petits-enfants, télécharger les pièces jointes à un mail…. Les demandes sont diverses et n’ont rien d’un cours magistral. Il s’agit de donner confiance aux participants pour qu’ils soient à l’aise avec l’outil, qu’ils ne craignent plus de mal faire et qu’ils soient autonomes dans les démarches qu’ils souhaitent assurer seuls”, précise l’animatrice.

Ouverts il y a pile un an, ces ateliers en milieu rural ont trouvé leur public. “En moyenne, j’accueille entre quinze à seize participants aux différents ateliers qui se succèdent le mardi toute la journée à Montoire. Et généralement six personnes le vendredi matin à Droué comme le mercredi après-midi à Fréteval et le jeudi après-midi Oucques, avec autant d’hommes que de femmes pour une moyenne d’âge tournant autour de 65 ans dont des jeunes retraités.”

Se dépatouiller avec les écrans

“On vient pour réussir à se dépatouiller avec toutes les superbes possibilités offertes par le téléphone portable et l’ordinateur. J’ai bien essayé d’apprendre avec les enfants mais ils expliquent trop vite” confient Marinette, Monique, Marie-Odile et Jean-Claude rencontrés à Oucques jeudi 8 janvier lors du premier atelier 2026.

“On n’a plus le choix puisque maintenant tout se pratique à distance. En venant ici, je cherche comprendre pour réussir à faire. Et au fil des réunions, petit à petit, on apprend”, conclut Monique.

Elise Peps

* Le CRIA 41, Centre de Ressources, Illettrisme, Analphabétisme, implanté à Blois, développe ses activités dans la lutte contre l’illectronisme.

Selon les chiffres INSEE de juin 2023, 15 % de la population française rencontrait des difficultés pour utiliser internet pour la recherche d’information, la communication en ligne ou l’utilisation de logiciels.