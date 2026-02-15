A Naveil, on se bouscule au thé dansant

A ceux qui rient sous cape, certains que le thé dansant a perdu de sa superbe sont bien loin de la réalité. Ce type de rendez-vous séduit plus que jamais des passionnés du genre, heureux de se retrouver sur la piste une fois par mois. Et parfois même beaucoup plus souvent en sillonnant le Vendômois qui regorge d’associations qui inscrivent le thé dansant dans leur calendrier d’activités, suivis par des seniors comme par des jeunes retraités.

Pour le plaisir de la danse et des rencontres

“J’apprécie tellement ce type d’animation que je m’y rends régulièrement deux fois par semaine en allant d’une commune à une autre. Et toujours avec beaucoup de plaisir à m’y préparer en me coiffant avec soin, en me maquillant et en m’habillant pour la circonstance”, confie Marie-Claude, membre de Ensemble et Solidaires-UNRPA de Naveil, qui compte pas moins de 352 adhérents.

“J’aime bien l’ambiance sympa qui règne aussi bien à Naveil, à Selommes, à Château-Renault ou à Cormenon par exemple où je vais souvent.” Impossible pour Marie-Claude de les départager.

“Il y a plus ou moins de monde entre 180 à 300 participants mais les formations musicales choisies sont toujours bien et l’accueil est super! D’ailleurs, il y a deux ans, c’est lors d’un thé dansant que j’ai rencontré Alain, mon compagnon. On n’a pas vraiment appris à danser mais on aime bouger sur la piste dans ce bain de musique entre valse, paso doble, salsa et danse en ligne”, confie Marie-Claude rencontrée à Naveil lors d’un après-midi cartes.

Annick Gagnot, présidente depuis 2020 et membre de l’UNRA de Naveil depuis longtemps, partage ce plaisir. ” Depuis l’ouverture en janvier 2025 de la salle de la Canopée, avec mon équipe, on a ajouté le thé dansant à notre programme d’animations, de sorties et de voyages, ce qui était impossible auparavant faute de grande salle. Et ça a très vite cartonné! Six rendez-vous en 2025 avec 180 à 2OO participants. Huit sont programmés en 2026 et dix dates sont déjà bloquées pour 2027. C’est qu’il faut s’y prendre à l’avance pour réussir à réserver les formations que l’on souhaite !”

Prochain rendez-vous mardi 17 février où il sera encore temps de fêter la Saint-Valentin.

Elise Peps