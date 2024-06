Comme à la Maison à Danzé

Avec la reprise de l’épicerie du village en 2023, Melissa et Jérémy Tessier désiraient étendre leurs services à la population et surtout créer un lieu de rencontre. «Une véritable demande des habitants après discussion avec eux et avec la mairie. Nous avons maintenu l’activité pour ne pas pénaliser les Danzéens pendant les lourds travaux effectués uniquement par des entreprises locales de remise aux normes et de réalisation de ce nouveau bar à jeux « Comme à la Maison » » expliquait lors de l’inauguration début juin, Melissa Tessier. Aujourd’hui, en plus du bar, le couple, à partir d’une boîte à idées, va organiser des après-midis et soirées à thème prochainement… Une belle aventure qui commence !