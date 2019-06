Concours de la Résistance et de la Déportation

Une Vendômoise, lauréate, pour la deuxième fois…

La participation au concours de la Résistance et de la Déportation ouvert aux collégiens et lycéens de Loir-et-Cher, comme de la France entière, en relation avec l’Éducation nationale, les associations mémorielles et les pouvoirs publics, semble, au fil des ans, tenter de moins en moins les jeunes.

Cette année, seulement 19 collégiens, 10 lycéens et 4 devoirs collectifs (lycée) ont présenté des mémoires, sur le thème « Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945, Espaces et Histoire ».

Pour la deuxième fois, Louise Bonhomme (Lycée Ronsard de Vendôme) l’a emporté, en catégorie devoir individuel, devant Nicolas Aguilaniedo du lycée Augustin-Thierry de Blois et Ethan Luong du lycée Saint-Joseph de Vendôme.

En mémoire collectif (lycée), Léa Bureau, Louise Durand et Faustine Johannet du lycée agricole de Vendôme, devancent leurs collègues du même établissement, Charlotte Bracquart, Morgane Joly et Flora Rochereau.

Des livres et divers cadeaux ont été remis aux finalistes avant un voyage programmé à Lyon pour les lauréats et une sortie collective à Cléry.

Richard Mulsans