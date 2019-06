Journées du patrimoine de pays & des moulins

Le patrimoine de pays est la trace du travail et du goût de bien-faire de ceux qui nous ont précédés. Paysages marqués par l’homme, bâtiments, et à l’intérieur de ceux-ci, marques de la vie des hommes et de leur industrie : on ne les aime qu’à condition de les connaître et de les comprendre. Depuis 20 ans, la Journée du Patrimoine de Pays valorise ce patrimoine et tente d’apporter un autre regard sur cet héritage et de faire prendre conscience de sa richesse.

Fossé : Visite du Moulin d’Arrivay, exposition artisanale (30 à 40 exposants) vente de pains et tartes cuits dans le four du moulin. Hameau de Val de Cisse, rue du Moulin, dimanche 23 juin, 10h-18h. Gratuit. Org. Les amis du Moulin d’Arrivay. Contact : 06 81 29 34 43, claudine.gaudelas@orange.fr

Naveil : portes ouvertes au moulin de Varennes dimanche 23 juin, 15h. Lire ci-dessous

Saint-Firmin-des-Prés : Visite libre du site et commentée du moulin de Moncé.

Découverte de l’environnement d’un moulin à eau, son aménagement extérieur, le travail du meunier. Samedi 22 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. Contact : 02 54 77 29 76,

monique.godillon@orange.fr

Trôo :

* L’éco-musée de la Vigne et des objets anciens de la vie quotidienne d’autrefois. (Cave du Vigneron, 61 rue Haute). Samedi 22 et dimanche 23 juin, 11h30-18h. Tarif : 1,50 €. Contact: 02 54 72 87 50, tourisme.troo@gmail.com

* Visitez avec un guide le village troglodytique et ses monuments classés. Son histoire et certaines de ses facettes méconnues, le monument Bourdelle, la Butte féodale, la collégiale, les remparts et les portes du village, le puits qui parle, la cave Yuccas (écomusée habitation troglodytique), les nombreux

escaliers permettant de passer d’un niveau à l’autre et la Grotte pétrifiante.

rdv au 39 rue Auguste Arnault, samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-12h. Tarif: 4€. Contact : 02 54 72 87 50,

tourisme.troo@gmail.com

* Circuit découverte-randonnée, animation jeune public. Avec un questionnaire et des photos, découvrez Trôo en vous amusant. (Support à récupérer à l’entrée de la grotte pétrifiante, les enfants devront). rdv : 39 rue Auguste Arnault, samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h30. Tarif : Gratuit.

Contact : 02 54 72 87 50,

tourisme.troo@gmail.com

* Circuit découverte-randonnée de cartes postales anciennes géantes et remontez le temps en vous promenant dans le village troglodytique. Rdv au 39 rue Auguste Arnault, samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h30. Gratuit. Org. Trôo Tourisme.

Contact : 02 54 72 87 50,

tourisme.troo@gmail.com

* La grotte pétrifiante vieille de plus de 300 ans et exposition. RDV au 39 rue Auguste Arnault, samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h30. Tarif : 1 €

Contact : 02 54 72 87 50,

tourisme.troo@gmail.com

Villedômer : Visite du Moulin de la Vasrole, dernier moulin de Villedômer, et la roue type Zuppinger Ø6m. Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h. Gratuit.

Contact : 06 81 59 75 42,

marcel.molac@free.fr

