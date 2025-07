En juin, le conseil départemental de Loir-et-Cher organisait une journée dédiée au programme «Des livres à soi» qui vise depuis maintenant 3 ans à sensibiliser les familles à l’importance de la lecture pour les enfants. En effet, dans le cadre de son programme de prévention et de lutte contre l’illettrisme, «Des Livres à soi» invite des parents en difficulté d’accès à la lecture à bénéficier d’ateliers de découverte basés sur la narration par l’image et de sorties autour de la littérature jeunesse pour leur donner les moyens et la confiance nécessaire au partage. Une action également qui participe à enraciner la pratique et le goût de la lecture dès le plus jeune âge pour placer la pratique de lecture au coeur de la parentalité.