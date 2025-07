Un trek au bénéfice des soins palliatifs

Lors de l’inauguration du projet de ce nouveau jardin thérapeutique de l’UPSYV à l’hôpital de Vendôme, l’association Les Blondies Trotteuses ont remis un chèque à l’Unité de Psychosomatique du Vendômois (UPSYV) fruit d’un trek effectué au Vietnam en mai.

Ce nouvel espace au coeur du centre hospitalier de Vendôme est un havre de paix. Rentrant dans le dernier projet mis en œuvre intégralement par l’association UPSYV, ce jardin thérapeutique dénommé «L’Oasis du Bois martelé» accueillera les patients malades rentrant dans les soins palliatifs. Véritable moteur de tout ce qui apporte confort et réconfort aux personnes atteintes de maladies graves et incurables, Fortuné Bitsindou, médecin et responsable de l’équipe mobile des soins palliatifs depuis 2006 à l’hôpital a reçu pour l’UPSYV un chèque de 3150€ lui permettant de continuer son action après la création d’un appartement accueillant les familles des malades et l’achat d’une voiture équipée pour transporter les patients en chaise roulante.

Aurélie Hamon et Blandine Chaumontel de l’association Les Blondies Trotteuses ont effectué un trek au sein de l’organisation Vietnam Aventura Trek, une marche en duo exclusivement féminin à travers les montagnes du Vietnam, sans téléphone portable et uniquement avec une boussole et un podomètre. «Nous avons fait le choix de soutenir l’UPSYV en hommage à Eric qui a été suivi pour sa maladie de Charcot par cette association. Nous avons démarché une trentaine d’entreprises qui nous ont toutes répondu favorablement ce qui nous a permis d’offrir 15€ par kilomètre parcouru soit ces 3150€ que nous remettons ce soir à l’association» expliquent les trotteuses. Une action qui a permis également de mieux faire connaître l’UPSYV et d’étendre son réseau pour le bien-être des malades.