DuoDay, positive immersion

Chaque année, l’Esat Jean Muriel de Lunay participe à la journée nationale DuoDay où une personne volontaire en situation de handicap passe une journée en duo au sein d’une entreprise, d’une institution ou d’une association pour une découverte du métier en participation active et en immersion totale. À l’heure du bilan ce 28 janvier, cette véritable opportunité de rencontre pour les 21 participants en novembre 2024 à cet événement a permis de dépasser une fois de plus les préjugés et changer les regards.

Tous les salariés de l’établissement de Lunay sont présents dans les ateliers transformés pour l’occasion en salle de conférence. Invitées pour cette restitution de ces Duoday, les entreprises partenaires de cette journée d’inclusion ont pu entendre les 21 participants joyeux de l’Esat de Lunay parmi les 73 salariés revenir sur cette expérience vécue. «Ce qui m’a plu, c’est le contact avec la clientèle, les servir, c’était une première pour moi» détaille Mickaël qui a fait son DuoDay au sein de la boulangerie «Au Fournil en famille» à Montoire-sur-le-Loir. Car ce jour «pas comme les autres» offre une véritable opportunité pour ces travailleurs en situation de handicap de découvrir un autre environnement de travail, préciser peut-être un projet professionnel ou amorcer un parcours d’insertion car certains ont pu intégrer une entreprise après cette journée découverte.

Du côté des employeurs, comme pour l’édition 2024, l’entreprise Getinge à Vendôme qui a accueilli plusieurs DuoDay, cet événement est aussi l’occasion de s’ouvrir à la diversité, de valoriser ses ressources humaines en les impliquant dans ce partage et renforcer sa politique sociale. Découvrir les atouts et qualités professionnelles de ces travailleurs en situation de handicap motivés et enthousiastes.