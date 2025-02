Orientations budgétaires pour 2025

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher était réuni ce 16 janvier pour soutenir par une aide financière l’Ile de Mayotte suite au passage du cyclone Chido et pour examiner ses orientations budgétaires 2025. Basées sur les dernières annonces du Premier Ministre relatives à l’effort national d’économies demandé aux collectivités locales, les prévisions du conseil départemental sont prudentes au niveau des recettes qui devraient rester stables. Avec une croissance nationale revue à la baisse, les collectivités territoriales pourraient être mises à contribution. Sur le plan des dépenses, un effort de maîtrise significative est envisagé et le soutien aux secteurs sportif et culturel reste inchangé. Quant aux investissements, le budget 2025 est résolument offensif avec 58 M€ inscrits au programme, les grands projets et le soutien aux communes seront maintenus malgré un équilibre fragile.