Dynamisme au service des autres

L’Association pour Personnes Handicapées du Perche (APHP) était en assemblée générale en cette fin mai. L’occasion de faire un bilan et de mesurer toutes les avancées de l’association au service de l’inclusion depuis 40 ans, mais également aujourd’hui de l’insertion.

« Rapporter l’ensemble de l’activité de l’association est toujours un exercice intéressant et conséquent pour mesurer pleinement sa progression dans les réponses qu’elle apporte au territoire, à commencer pour les personnes qu’elle accompagne » détaillait Loïc Tytgat, directeur de l’APHP. En effet, depuis 1981, l’association met en œuvre, pour l’ensemble des personnes éprouvant des difficultés en matière d’inclusion sociale ou professionnelle, les moyens nécessaires pour garantir bien-être, maintien des droits et valorisation des compétences en favorisant leur épanouissement à travers des ateliers protégés et des logements adaptés.

« Pour renforcer la mixité sociale, l’APHP a lancé, en avril 2021, une entreprise d’insertion baptisée Marché Vert et Solidaire situé à Épuisay où elle accueille huit salariés en contrat d’insertion » poursuivait le directeur lors de son rapport d’activité. Une pépinière qui a subi une mise aux normes de ses serres et qui devrait prochainement s’agrandir pour y inclure d’autres activités. Autre actualité pour 2021, la mise en place d’un dossier pour la création future à l’horizon 2023 d’un habitat inclusif où vingt maisonnées bioclimatiques seront mises à disposition de personnes en situation de handicap et/ou retraitées. « Sur ce terrain à Mondoubleau-Cormenon mis à disposition par la communauté de communes des Collines du Perche, ces nouvelles maisons offriront des loyers accessibles et un accompagnement grâce à un animateur recruté spécifiquement » concluait Loïc Tytgat. Une association résolument dynamique et attractive, pour preuve avec l’arrivée de deux nouveaux membres dans son conseil d’administration !