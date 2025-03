CPME de Loir-et-Cher en AG

Le 12 mars, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de Loir-et-Cher (CPME41) tiendra, présidé par Franck Bataille son assemblée générale avec en invité d’honneur, le nouveau président national, Amir Reza-Tofighi, reconnu pour son franc-parler et son combat en faveur d’une fiscalité plus juste et d’une simplification administrative. D’après le dernier baromètre de la confiance politique les français placent les artisans et les TPE-PME en tête du classement des organisations les plus dignes de confiance. Une reconnaissance forte du rôle essentiel de ces entreprises qui dynamisent l’économie de nos territoires. «La France demeure l’un des pays les plus taxés d’Europe avec un coût du travail qui asphyxie les entreprises et des charges 2 fois supérieures à la moyenne de l’OCDE» déclarait le président qui invite tous les entrepreneurs à rejoindre la CPME41.

Assemblée générale de la CPME 41 le 12 mars à 18h à l’auditorium du Crédit Agricole à Blois