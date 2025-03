Le CIO ouvre ses portes

Samedi 29 mars, le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Vendôme proposera des portes ouvertes sur rendez-vous pris au préalable pour recevoir, en priorité, les enfants en classe de 3ᵉ. Une matinée pour échanger sur leur avenir avec des professionnels de l’orientation.

Ce que l’on connaissait auparavant sous le nom de «conseillère d’orientation» est devenu Psychologue de l’Education Nationale (Psy-en) depuis la fusion des conseillers d’éducation psychologues et des psychologues scolaires sous un même intitulé. A Vendôme, le CIO, véritable service public, est spécialisé dans le second degré, l’orientation des collégiens, lycéens, étudiants et jeunes adultes. Arrivée au mois de septembre, la nouvelle directrice du CIO de Vendôme, Lucie Antoine, psy-en elle-même, pilote le service et le dynamise. « Je vais également travailler avec le réseau, les partenaires du CIO aussi diversifiés que la Mission locale, la Régie de quartier ou la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) par exemple. Nous travaillons ensemble et nous nous réunissons très régulièrement afin que le jeune qui a un dossier soit accompagné le mieux possible » explique la directrice.

La mission du CIO est bien sûr l’information sur les possibilités d’orientation des jeunes mais cela peut passer également par l’accompagnement comme le jeune qui souhaiterait se positionner sur un Service Civique ou dans le cadre de Parcours Sup où certains désirent par exemple une année de césure, entre la terminale et la première année d’étude supérieure. «Nous sommes là pour les écouter et leur proposer des solutions suite à leur écoute, sans oublier le principe de réalité basé sur les résultats scolaires. Mais, il ne faut pas se fier uniquement à eux car certains jeunes en difficulté ont néanmoins des projets, et notre travail sera alors, par des étapes multiples, d’arriver à contourner l’obstacle avec des manières différentes» poursuit Lucie Antoine. Travailler également sur le décrochage scolaire qui peut être catastrophique. Cela demande un accompagnement spécifique qui permettra, avec les différents partenaires du réseau, que le jeune puisse raccrocher et sortir diplômé d’une formation.

«Malgré internet où l’on trouve une masse importante d’informations, le CIO permet de recadrer les choses et les choix des jeunes ou des familles. La psychologie est importante, nous sommes sur cet accompagnement nécessaire du jeune, sur cette orientation et sur les mécanismes qui sont en jeu. Beaucoup d’émotions et de ressentis se passent pour le jeune en construction». Samedi 29 mars matin, les rendez-vous se feront sur un temps court, d’une quinzaine de minutes, pour ensuite prendre rendez-vous pour un entretien ultérieur d’une heure.