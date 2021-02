Fleur de Cendre, lessive bio “made in” Thoré La Rochette

En ce début d’année, Sodisac, entreprise de Thoré la Rochette, spécialisée dans la fabrication de pochettes papier Kraft et les manchons biodégradables de pieds de vigne, lance une gamme de lessive, 100% naturelle, à fabriquer soi-même et très simple d’utilisation.

Nicolas Bedu, directeur de l’usine Sodisac de Thoré la Rochette, n’est jamais à court d’idées pour développer des solutions autour du recyclage et du biodégradable. En 2019, il lance « Le Rescapé » (voire Le Petit Vendômois n° 363 d’octobre 2019), un bloc note d’une centaine de pages issu de chutes de papier à partir des restants de bobine, jusqu’à 50 mètres de papier blanc ou kraft recyclé. « J’ai installé récemment une chaudière bois à l’usine où je brûle mes chutes de papier et en même temps je chauffe l’atelier. Je produis une cendre claire, sans charbon, parfaite pour ma lessive » explique le chef d’entreprise. Le projet « Fleur de Cendre », nom de la lessive bio, se construit alors pendant le deuxième confinement. Après de nombreux tests concluants, l’action de la cendre mélangée à un dét ergeant végétal, tensioactif, fait mousser la potasse et le phosphate de la cendre alcaline ce qui permet de décoller la graisse des tissus, de dissoudre les tâches et donc de nettoyer le linge de maison sans assouplissant.

«Nos arrière grands-parents connaissaient cette recette, ce n’est que du bon sens finalement. Nous avons repris ce procédé, très économique, 100% naturel, sans produit nocif ou chimique et c’est 100% efficace, tout ces avantages pour un prix inférieur à la lessive proposée par les industriels» poursuit-il. Cette lessive en kit, un paquet de cendre blanche et une bouteille de détergeant végétal, se vend sous forme de test pour l’instant au magasin bio Saveurs de la Terre à Vendôme ou directement sur le site « malessivebio.com ». Une recette simple à faire soi-même : mélanger deux verres de cendre dans un litre d’eau chaude puis après avoir laissé décanter 8h environ, vous filtrez à l’aide d’un torchon et vous rajouter le détergeant naturel. Votre lessive est prête ! « Je désirais que ce soit simple d’utilisation, efficace et économique. En effet, vous avez dans un kit, jusqu’à 48 doses de lavage et, de plus, le résidu des cendres, une fois filtrées, vous pouvez l’utiliser dans votre jardin pour éloigner les parasites, protéger les légumes du potager et c’est un excellent engrais pour la pelouse ou les plantes, riche en calcium » conclut Nicolas Bedu.

Renseignement/contact et commande : malessivebio.com ou le magasin Biomonde « Saveurs de la Terre » à Saint Ouen

Alexandre Fleury