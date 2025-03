Les lauréats du Réseau Entreprendre Loire Vallée mis à l’honneur

Le 6 février, c’est à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme que les lauréats 2024 du Réseau Entreprendre Loire Vallée ont été mis à l’honneur à l’occasion d’une soirée réunissant les membres du réseau, les partenaires historiques, les élus et représentants de l’État et, plus largement, les chefs d’entreprise du territoire.

L’occasion de saluer le parcours de quinze entrepreneurs accompagnés par leurs pairs qui les suivront deux années durant. Parmi ces quinze lauréats, dix viennent du Loir-et-Cher, cinq d’Indre-et-Loire. Trois sont des créations pures, neuf sont des reprises et trois concernent des développements. Ensemble, ils représentent 90 emplois sauvegardés et 25 emplois créés.

Les porteurs de projet sont :

Jennifer Veerapen, cours Ado, création à Blois

Pierre Bretaudeau, Boursain Paysage et Forêt, reprise à Pruniers-en-Sologne

Aurélie Faucheux, Crèch’n do, développement à Tours

Florian Cador, Homnibat, reprise à Charentilly

Alice Grimbuhler, Dentali, reprise à Vendôme

Rachel Dutordoir et Charlotte Lepany, La tribu happy kids, création à Artannes-sur-Indre

Adrien Brusseau, Crosnier fils, reprise à La Chaussée-Saint-Victor

Matthieu Arcourt, Domaine de Veilloux, reprise à Fougères-sur-Bièvre

Gaell Cormery et Gaëlle Le Bouffau, imprimerie Lechat, reprise à Tours

Rose Marie, Rosita Chocolat, création à Chambray-lès-Tours

Lionel Gossaume, domaine du Pré Baron, développement à Oisly

Damien Grenier, Selenia BTP, reprise à Billy

Morgane Vallée et Benjamin Fassot, pharmacie Salamandre, développement à Mur-de-Sologne

Vincent Doreau, la Toque Vendômoise, reprise à Vendôme

Réseau Entreprendre Loire Vallée, des entrepreneurs solidaires

L’initiative a vu le jour dans le Nord en 1986 alors qu’il s’agissait d’aider des demandeurs d’emploi à créer leur entreprise lorsque les crises successives des secteurs miniers, textiles et autres avaient fait des ravages.

Depuis lors, le Réseau Entreprendre s’est étendu dans une dynamique positive sur l’ensemble du territoire national et même à l’étranger.

Localement, le Réseau Entreprendre Loire Vallée couvre trois départements, Loir-et-Cher, Indre et Indre-et-Loire, rassemble près de 150 chefs d’entreprises qui accompagnent, suivent et conseillent ceux qui veulent se lancer avec trois maîtres-mots : la bienveillance, la gratuité et la réciprocité.