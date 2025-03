SDIS 41 en dynamique pour 2025

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-et-Cher (SDIS41) se tourne vers des projets ambitieux pour 2025, visant à renforcer son efficacité, la sécurité de la population et la qualité du service public, poursuivant notamment ses efforts en recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers. Avec

25 573 interventions répertoriées en 2024, soit une intervention toutes les 20 mn, le SDIS41 a rédigé un projet d’établissement pour donner un sens, fixer un cap et agir ensemble autour de quatre thématiques : l’humain, l’environnement, l’opérationnel et la performance. Plusieurs sites ont évolué également avec, au courant de l’année, deux nouveaux centres de secours qui vont être opérationnels, celui de Villemorant à Neung-sur-Beuvron et le Centre de Rochambeau, mutualisation des deux casernes de Thoré-la-Rochette et Villiers-sur-Loir.