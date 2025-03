Les transporteurs routiers s’engagent dans la région

À l’issue de la COP Planification Ecologique du 3 février, Sophie Brocas, préfète de la région Centre-Val de Loire a remis la charte « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent » à 24 entreprises de transport routier de voyageurs et de marchandises.

Cette nouvelle charte engage donc les transporteurs sur une période de 3 ans dans un plan d’actions concrètes et personnalisées, destinées à réduire leurs émissions de CO2 en diminuant leur consommation de carburant.

Ainsi, pour le Vendômois, Chavigny Transports à Saint-Amand-Longpré et la SARL Transports Girard Père Fils à Naveil ont signé cette charte parmi les 24 de la région Centre-Val de Loire. Le but avec cette mobilisation de près de 1 000 chauffeurs et 2 000 véhicules sur l’ensemble de la région, est d’économiser sur ces 3 années 1,4 millions de litres de gasoil et éviter le rejet de plus de 10 000 tonnes de CO2.

Depuis 2009, en région, 148 chartes ont été signées par 92 entreprises qui se sont engagées à améliorer leur performance environnementale. Ces engagements volontaires de réduction des émissions de CO2 «Objectif CO2» s’inscrivent dans une démarche d’adaptation au changement climatique et notamment de réduction des émissions de gaz à effet de serre.