Un budget ambitieux

«Parce qu’un département qui cesse d’investir est un département qui s’éteint. Parce qu’un budget sans vision est un budget sans avenir. Aujourd’hui, nous faisons le choix de l’engagement, de l’équilibre et de la responsabilité» déclarait Philippe Gouet lors du vote du budget 2025 en session plénière au lendemain du vote du budget de l’État. Un budget responsable de 451 M€ dans un contexte contraint, le département consacre une part importante aux solidarités, une priorité départementale avec au total 68M€ consacrés à l’insertion et au logement, 64M€ aux personnes handicapées, 72,5M€ à l’autonomie des personnes âgées, 73,5M€ à l’enfance, à la famille et à la santé. Sans oublier les investissements pour soutenir l’avenir avec 68M€ pour les routes et les bâtiments, 21M€ pour les collèges, l’éducation et la jeunesse et un soutien à la vie locale soit 12M€ pour la culture, les sports et la vie associative ainsi que 21 M€ pour le SDIS41 et 11M€ pour la réalisation de projets pour les communes.