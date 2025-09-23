Médaille d’or pour Lou-Ann

Dans la filière du bac pro Métier esthétique cosmétique et parfumerie (MECP) qu’elle suit au Mans, la jeune Vendômoise Lou-Ann Benneveau s’est vu décerner fin juin à Strasbourg le titre en or tant convoité de Meilleure Apprentie de France.

Sur les 37 participantes venues de toute la France au concours national des Meilleures Apprenties de France esthétique 2025, 11 ont reçu la médaille d’or dont Lou-Ann. Une distinction qui compte sur un CV, démontrant le sérieux, l’investissement personnel et toute l’implication de la jeune fille dans son métier pour obtenir ce titre honorifique. Car c’est bien après les cours que Lou-Ann en 1ère à l’Espace Bel Air au Mans s’est entraînée d’abord pour le concours départemental où elle obtient la Médaille d’or ce qui la qualifiait pour le régional où, à nouveau grâce à l’obtention de l’or, elle rejoint le concours national. «Autant au niveau du département, on est sur un concours avec des exercices concentrés sur la technique pure de l’esthétisme, autant pour le régional d’abord puis le national ensuite, nous sommes jugées sur une technique totalement nouvelle, le Body Painting, la peinture sur le corps qui ne fait pas partie de notre formation scolaire» détaille la médaillée d’or.

Avec le thème imposé à l’avance pour permettre aux jeunes concurrentes de s’entraîner, il a fallu à Lou-Ann trouver un mannequin volontaire, à la peau parfaite et totalement souriante pour peindre en motif et en continuité le buste, un seul bras et le visage en 3h30 de concours. «Mon choix s’est arrêté sur une amie, Mahaut que j’ai donc peinte avec le motif que j’avais choisi soit la fonte des glaces à partir du thème imposé qui était la biodiversité marine et sous-marine» conclut Lou-Ann Benneveau, qui ne compte pas s’arrêter après l’obtention de son bac professionnel en continuant un BTS en parfumerie puis peut-être une spécialisation en maquillage… En attendant, tout le mois de septembre, vous pourrez retrouver la médaillée d’or en stage chez ADN beauté, place Saint Martin.