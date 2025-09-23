Bactérie Ralstonia Solanacearum dans le Loir

Inoffensif pour l’homme et les animaux, la bactérie Ralstonia Solanacearum affecte la production arrosée par le Loir de pommes de terre et de légumes de la famille des solanacées (aubergines, tomates, piments/poivrons). Les températures chaudes et l’excès d’eau ont favorisé le développement de celle-ci qui peut survivre plusieurs années dans le sol et les débris végétaux. Pénétrant dans la plante par des racines blessées, des lésions de la tige ou des stomates, elle se multiplie dans les tissus vasculaires qu’elle obstrue. Il est demandé par la préfecture dans un communiqué de ne plus arroser ses cultures, interdiction également de préparer des bouillies de traitement et de composter ces légumes ou restes de légumes arrosés par l’eau du Loir.