Opposition au projet éolien

Malgré un avis favorable de la Préfecture de Loir-et-Cher, l’implantation de cinq éoliennes à la ferme de la Taillette sur Danzé et Epuisay reste un sujet brûlant pour la population et de nombreux élus des communes impactées par ce projet soutenu par la Société Energie Team. Dès son annonce, ce projet de ferme éolienne n’a pas su convaincre car notamment, l’implantation viendrait fortement perturber à la fois le patrimoine historique, bâti, rural, forestier et viticole mais aussi la qualité de vie des habitants. Un rendement électrique prévu également bien dérisoire sans commune mesure avec l’impact négatif majeur sur la biodiversité et la qualité visuelle des paysages ainsi que des nuisances sonores. «Depuis de nombreuses années je m’oppose à ces projets éoliens et privilégie le photovoltaïque pour notre territoire» concluait Philippe Gouet, président du conseil départementl de Loir-et-Cher.