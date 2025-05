Les Amis de Rochambeau se prépare à l’anniversaire

Fin juin, l’association des Amis de Rochambeau fêtera, lors d’un colloque, le 300e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Donatien Vimeur, comte de Rochambeau, futur maréchal de France et le plus illustre de la famille après sa victoire à Yorktown lors de la guerre d’indépendance des États-Unis.

Cela fait deux ans que l’association prépare cet évènement qui réunira les meilleurs conférenciers sur cette période. «Ce colloque ne rééditera pas ce qui a été déjà fait, dit ou écrit dans différents ouvrages et ne se contentera pas de raconter son aventure américaine. Le programme a été réalisé également autour de la famille de Rochambeau dans le Vendômois, indépendamment du Maréchal, l’importance de leur présence sur notre territoire, leur position sociale ou politique comme la mère du Maréchal qui fut gouvernante des enfants du duc d’Orléans, premier prince du sang et premier opposant au Roi» détaille Gérard Ermisse, ancien directeur des Archives Nationales, cheville ouvrière de l’organisation de ce colloque avec Nathalie de Gouberville, présidente de l’association et Matthieu Haroux, agrégé d’Histoire et auteur d’une thèse en cours sur le maréchal.

En effet, pour sa préparation, ce colloque a réuni un Comité scientifique éminent. De nombreux conférenciers se succéderont au 3e Volume du Minotaure pour dix-sept conférences et une table ronde au fil de ces deux jours, vendredi 27 juin et samedi 28 juin. Un programme riche, la petite histoire dans la grande.

«La Richesse de ce colloque, c’est l’intervention des différentes générations de chercheurs et d’universitaires internationaux autour du personnage de Rochambeau» conclut Nathalie de Gouberville, 6e génération après le maréchal.