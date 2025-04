Pour aller au-delà des stéréotypes

Vincent le Duff, sous-préfet de l’arrondissement de Vendôme, recevait, début mars, au cours d’un petit déjeuner, plusieurs acteurs du monde économique local et des jeunes du Centre d’Engagement Jeunes pour un temps d’échanges et de réflexion sur les stéréotypes liés aux métiers.

Comme en septembre dernier lors d’un premier échange à l’initiative déjà de Vincent le Duff, ce rendez-vous à la sous-préfecture offrait aux jeunes l’opportunité de découvrir les entreprises locales et de mieux comprendre les métiers et les compétences recherchées en suscitant des vocations et de futurs recrutements. Avant ces tables rondes où chacun rencontre l’autre en toute convivialité, Séverine Luj, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, lançait le débat sur les stéréotypes liés aux métiers.

«L’égalité homme/femme a été érigée en grande cause nationale avec 180 mesures qui tournent autour de quatre thématiques : la lutte des violences faites aux femmes, la santé des femmes, la culture de l’égalité et l’égalité économique et professionnelle. Malgré des avancés indéniables, des inégalités persistent et se construisent dès le plus jeune âge et, plus tard, dans la vie professionnelle. On les retrouve au travers des stéréotypes des métiers, un sexe, un genre d’activité professionnelle, et le monde du travail est le secteur où il y a le plus d’inégalités, quant au salaire mais également aux postes tenus» déclarait la déléguée.

En effet, les femmes sont soit sur-représentées dans certains métiers ou soit sous-représentées. L’ADMR 41 était conviée pour présenter ses métiers liés aux services à la personne où la femme est la principale salariée mais également l’entreprise Callu TP, représenté par sa directrice Laurence Broussier qui, au contraire, avec une conductrice de pelle mécanique, représentait des femmes dans un métier d’homme. Pour faire bouger les lignes, ces entreprises avec leurs expériences permettent d’aller au-delà des préjugés.