Remise de trophées de «41 par nature»

Chaque année depuis 5 ans, le conseil départemental de Loir-et-Cher à travers les «Trophées 41 par nature» récompense les entreprises, collectivités et jeunes porteurs de projets en faveur de la biodiversité et du patrimoine naturel. Pour cette nouvelle édition 2025, l’Atelier de l’Etang Marais de Mur-en-Sologne a été distingué entre autres pour la plantation de 200 arbres sur son site ainsi que l’implantation de nichoirs à chauves-souris et à rapaces. Quant à la catégorie collectivité, la commune de Vouzon a été récompensée pour son action de sensibilisation et de gestion écologique et la catégorie jeune a été attribuée à Noa Ribault, 14 ans, fondateur de l’association « Notre terre Belle et Propre » qui mène des projets en faveur de l’amélioration du paysage.