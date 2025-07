Avec plus de 400 licenciés et 70 ans de pratique sur le territoire, le handball se porte bien à Vendôme et est toujours aussi dynamique. Lors de l’assemblée générale fin juin, le président de l’USV Handball, Adelin Lhermenault, a pu revenir sur l’organisation de l’association sportive et sur une année riche en évènements.

Au sein du club avec une nouvelle gouvernance, l’USV Handball s’organise actuellement comme un club à 360°. «Nous ne réfléchissons plus simplement en tant que club de compétition, même si les matchs restent une véritable émulation. Nous avons ouvert notre club à d’autres pratiques du hand et le club s’organise autour de 4 logiques : la logique éducative, la logique de loisir, la logique hygiéniste et la logique compétitive» détaille Nicolas Barlet, éducateur et entraîneur salarié du club. En effet, l’USV Handball s’est bien aperçu comme d’autres clubs sportifs que la pratique et les habitudes avaient changé en termes de sport. L’offre du club s’est étoffée avec le Hand Fit par exemple ou le Hand ball loisir. «Si, l’on prend purement ce dernier point, le hand-fit est purement dans la logique hygiéniste mais nous avons intégré également la partie éducative et parentalité pour la pratique qui se déroule au centre culturel avec ces rencontres parents-enfants. Nous essayons toujours de croiser au minimum 2 logiques dans chacun des projets mis en place par le club» poursuit l’éducateur.

L’aspect compétition n’est pas abandonné évidemment et reste un marqueur fort pour le club qui joue en régionale depuis quelques années pour l’équipe féminine et pour la prochaine saison 2025-2026 pour l’équipe masculine. L’USV Handball a également un volet vers l’inclusion avec la découverte du handball fauteuil comme pendant Vendôme à Vélo où le club a pu faire une démonstration, ou avec les cours qui sont donnés ves le milieu scolaire ou vers les personnes à mobilité réduite avec les IME ou le foyer de la Varenne à Azé.

Quant à l’organisation d’évènements, l’USV Handball est toujours aussi actif avec dernièrement en mai, la venue à Vendôme de la finale des championnats de France jeunes. Le club de Vendôme reste le plus ancien club de la région Centre-Val de Loire et le 3e en nombre de licenciés. Et si sa longévité reposait finalement sur un conseil d’administration qui se remet en permanence en question ?