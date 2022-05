Rencontre autour de la mobilisation d’entreprises à la sous-préfecture

Magali Chapey, sous-préfète de Vendôme réunissait les chefs d’entreprise fin avril à la sous-préfecture autour d’un petit déjeuner de travail. L’idée de cette réunion est bien de relancer dans le Vendômois les actions menées dans le cadre du développement pour l’emploi déjà engagées avant la période Covid.

Avec la reprise économique et après cette période trouble de la pandémie, de plus en plus d’entreprises dans tous les secteurs peinent à recruter dans certains secteurs, notamment l’hôtellerie ou l’industrie. Cette réunion engagée avec la sous-préfète avait bien pour but autour d’une table de réenclencher la dynamique du territoire avec d’une part l’Etat, les collectivités locales, les opérateurs comme les missions locales ou Pôle emploi et d’autre part les chefs d’entreprise afin de connaitre leurs perspectives et leur besoins. «Que les uns et les autres, entreprises comme opérateurs puissent échanger parce que la période de crise est passée par là. Nous avons bien vu localement comme au niveau national, une évolution du public et ce n’est pas simple en terme de recrutement» déclarait Madame la sous-préfète de Vendôme lors de sa présentation. En effet, avec une industrie qui reste importante sur notre territoire, travailler sur l’attractivité de ces métiers est primordial. «En ouvrant nos portes comme lors de la Semaine de l’Industrie, nous pouvons attirer des jeunes. Si nous ne montrons pas ce que nous faisons, si nous ne nous déplaçons pas vers eux dans les collèges ou lycées pour expliquer nos métiers, ils ne peuvent pas deviner toute la diversité des métiers proposés» concluait Magali Marty, elle-même chef d’entreprise et vice-présidente de l’agglomération Territoires Vendômois en charge de l’attractivité économique, de l’insertion et de la formation.

AF

Alexandre Fleury