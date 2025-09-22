Sécheresse été 2025

Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

Le déclenchement de la vigilance par la préfecture de Loir-et-Cher le 20 juin a perduré tout l’été car les indicateurs globaux ont montré encore en août que la situation hydrologique se dégradait. Les pluies abondantes après le 14 juillet ont permis de limiter les baisses de débit des cours d’eau avec des seuils d’alerte pour la Loire, l’Ardoux, le Cosson et le Fouzon qui ont été franchis à la mi-août. Pour le Vendômois cela se maintient mais le message de la préfecture recommande tout de même pour tous les usagers du département de limiter encore leur consommation en eau, et pour les usages extérieurs, à éviter les heures les plus chaudes de la journée.

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

