Asana bien-être, des cours pour tous

yoga megane 1

L’association A.B.E évolue et propose des cours de yoga, yoga/chaise, pilates, qi-gong à Montoire-sur-le-Loir et Sainte-Anne.

Les professeurs sont toutes diplômées et expérimentées, elles continuent de se former pendant les vacances scolaires, c’est pourquoi, pour la 1ʳᵉ année, A.B.E a choisi de les soutenir dans cette démarche en participant aux frais.

Venez les rencontrer courant septembre aux salons et forums associatifs en Vendômois.

Une nouveauté cette année, la séance de bols chantants une fois par mois à Montoire-sur le Loir et bientôt à Sainte-Anne.

Les cours et inscriptions ont repris depuis le 1er septembre sur Montoire à 10h à l’espace Meschers et le 2 septembre à Sainte-Anne à 10h pour du yoga/chaise.

Pour tout renseignement : 06 14 56 62 45 asana.bienetre@gmail.com www.asoc-abe-yoga.fr
