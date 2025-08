Sisley récompensée

L’entreprise Sisley qui n’a pas encore ouvert son nouveau site de production sur la zone d’activité de l‘Oratoire de la gare TGV à Vendôme vient déjà d’être récompensée au niveau national par le 1ᵉʳ prix du meilleur Chantier de France 2025 décerné par l’association Passion BTP-ESTP. En effet, cette entreprise française, présente sur 5 continents et qui emploie plus de 4 500 salariés dans la cosmétique de luxe, a été distinguée pour la qualité d’exécution du chantier de ce bâtiment de 17 000 m², pour son impact environnemental maîtrisé, pour son niveau d’innovation et pour la dimension pédagogique de ce projet vendômois. Une distinction qui met en lumière ce futur site industriel porteur d’emplois pour l’économie locale et une vitrine du savoir-faire français en matière de construction durable.