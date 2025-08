Entre chaque festival qui se produit tous les deux ans, l’association Appel d’Air organise une petite « Piqûre de rappel », un inter-festival sur une seule journée et soirée. Toujours en fin d’été, avec une programmation éclectique et avec une entrée à prix libre pour que chacun puisse y participer, samedi 30 août, à la ferme de Gorgeat sur la commune d’Azé, vous pourrez assister à une conférence sur la qualité de l’eau dans l’alimentation, à un atelier jonglage, assister à de la danse contemporaine ou entendre un cœur féminin, écouter un concert de rock/garage ou danser jusqu’au bout de la nuit sur de la techno ou musique alternative. Restauration et buvette sur place avec des produits locaux et bio avec un accès pour les personnes à mobilité réduite.

Programme et renseignement : appel-dair.com