Suppression de la ligne Savigny-sur-Braye / Gare TGV (Suite)

Un premier article paru dans l’édition de janvier dernier (n° 429) donnait la parole à l’association réunissant des citoyens surpris par la suppression, en septembre, de l’arrêt matinal à Savigny du bus Rémi n° 13/440, qui rejoignait la gare TGV, sans en avoir été informés et sans concertation avec les élus.

Suite à cette publication, nous avons été interpellés par Laurent Brillard, président de Territoires Vendômois (CATV), et Nicolas Haslé, vice-président en charge des mobilités, pour un droit de réponse. «Ce bus, qui venait de Mondoubleau, desservait Cormenon, Sargé-sur-Braye, Savigny, Épuisay, Villiers-sur-Loir, pour rejoindre la gare TGV et enfin la gare TER de Vendôme. Au regard du peu d’usagers et du coût de 100 000 € par an, à l’heure des restrictions budgétaires, la Région Centre-Val de Loire a décidé de supprimer les arrêts à Savigny sans en informer directement les habitants. Au cours de deux réunions organisées cet été, en mairie de Savigny, et en présence de Nicolas Haslé, nous avons constaté la détresse de certains usagers présents.

Nous avons, avec les services de la CATV, pu assurer à temps pour la rentrée scolaire les déplacements des élèves, avec des cars ouverts, comme pour tous les bus “Move”, à l’ensemble des usagers pour rejoindre Vendôme, avec un arrêt aux Quatre Tilleuls afin de reprendre une navette vers la gare TGV. Notre priorité est bien d’assurer ce service scolaire, pour un coût non négligeable de 50 000€, qui n’était pas prévu. Nous avons pu proposer, lors de ces rencontres, un certain nombre de propositions, comme le covoiturage Move pris en charge par la collectivité, qui permet par exemple de rejoindre l’arrêt du bus à Épuisay ou d’aller directement à la gare TGV. Toutes ces propositions ont été envoyées par courrier aux habitants de la commune, sans solution pérenne pour le bus de 6h30, hormis le covoiturage.»