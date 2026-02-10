Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

Suppression de la ligne Savigny-sur-Braye / Gare TGV (Suite)

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 11 heures
34 Temps de lecture 1 minute
navette 1 2

Un premier article paru dans l’édition de janvier dernier (n° 429) donnait la parole à l’association réunissant des citoyens surpris par la suppression, en septembre, de l’arrêt matinal à Savigny du bus Rémi n° 13/440, qui rejoignait la gare TGV, sans en avoir été informés et sans concertation avec les élus.

Suite à cette publication, nous avons été interpellés par Laurent Brillard, président de Territoires Vendômois (CATV), et Nicolas Haslé, vice-président en charge des mobilités, pour un droit de réponse. «Ce bus, qui venait de Mondoubleau, desservait Cormenon, Sargé-sur-Braye, Savigny, Épuisay, Villiers-sur-Loir, pour rejoindre la gare TGV et enfin la gare TER de Vendôme. Au regard du peu d’usagers et du coût de 100 000 € par an, à l’heure des restrictions budgétaires, la Région Centre-Val de Loire a décidé de supprimer les arrêts à Savigny sans en informer directement les habitants. Au cours de deux réunions organisées cet été, en mairie de Savigny, et en présence de Nicolas Haslé, nous avons constaté la détresse de certains usagers présents.

Nous avons, avec les services de la CATV, pu assurer à temps pour la rentrée scolaire les déplacements des élèves, avec des cars ouverts, comme pour tous les bus “Move”, à l’ensemble des usagers pour rejoindre Vendôme, avec un arrêt aux Quatre Tilleuls afin de reprendre une navette vers la gare TGV. Notre priorité est bien d’assurer ce service scolaire, pour un coût non négligeable de 50 000€, qui n’était pas prévu. Nous avons pu proposer, lors de ces rencontres, un certain nombre de propositions, comme le covoiturage Move pris en charge par la collectivité, qui permet par exemple de rejoindre l’arrêt du bus à Épuisay ou d’aller directement à la gare TGV. Toutes ces propositions ont été envoyées par courrier aux habitants de la commune, sans solution pérenne pour le bus de 6h30, hormis le covoiturage.»

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 11 heures
34 Temps de lecture 1 minute
Photo de Alexandre Fleury

Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

Articles similaires

a mots couverts 2025 1 1

A Mots Couverts en mars

il y a 2 jours
abattoir 1 1

La rénovation des abattoirs de Vendôme continue

il y a 2 jours
janvier 25

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme

il y a 4 jours
la regie de quartiers recyclerie de vendome 1 1

Vente au kilo à la Ressourcerie

il y a 5 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page