Une animalerie pédagogique assez unique

L’Agro Campus des 2 Vallées fêtait en ce mois de janvier à Areines les 30 ans de cette animalerie pédagogique, outil d’apprentissage unique en France pour un lycée public.

«Après toutes ces années, nos formations sur l’animal de laboratoire à l’Agro Campus des 2 Vallées sont connues et reconnues dans toute la France et en Europe, grâce à cet outil formidable, unique en France» détaillait dans sa conférence, Philippe Chambrier, professeur et l’un des créateurs à l’origine de cette animalerie et des formations qui s’y rapportent. En effet, ce lieu, pôle d’excellence, que les élèves ont fait visiter ce matin là par petits groupes aux personnalités présentes, est un formidable outil de formations courtes ou longues, scolaires ou en reconversion pour toute la filière Technologie Expérimentation Animale.

Dans le temps, l’animalerie pédagogique a bien sûr progressé avec les normes sanitaires et pédagogiques prises en compte en trente ans d’existence . Un premier bâtiment a été construit dès 1992 puis agrandi en 2023 pour devenir un outil de travail exceptionnel à des fins pédagogiques. « La prise en compte du bien-être animal a évolué, avec aujourd’hui par exemple les puces sous-cutanées pour les lapins . Nous anesthésions beaucoup les animaux, 30 secondes le temps de l’injection » soulignait Damien Girault, responsable de l’animalerie pédagogique, lui-même ancien élève au lycée dès la création de cette filière. Ainsi l’animalerie accueille plusieurs espèces, souris, rats, lapins, chiens et même des poissons qui sont tous proposés à l’adoption en fin d’expérimentation. « Comme en situation professionnelle, ici nous apprenons à nos élèves à manipuler les animaux, des injections avec des produits neutres ou pour les chiens par exemple du maintien de l’animal pour qu’il soit en sécurité . Les élèves en fin de formation sont aussi performants que des assistants vétérinaires» poursuivait Damien Girault. Une animalerie où l’on retrouve en plus des locaux réservés aux animaux plusieurs salles de cours et d’expérimentation pour les sections de la seconde à la terminale, 27 élèves en moyenne par niveau. « Ces bacs professionnels aboutissent à des emplois recherchés, on le voit dans une demande forte pour les nombreux stages proposés à nos lycéens dans leur scolarité » concluait le responsable.